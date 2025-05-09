Türkiye -İspanya Maçı Nerede Oynanacak? Belli Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı dört bir yanı sarmışken, merakla beklenen İspanya ile oynanacak kritik maçın oynanacağı yer belli oldu.

A Milli Futbol Takımı,7 Eylül’de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu, A Milli Takımımızın daha önce EURO 2016 Elemeleri'nde Hollanda ve İzlanda, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya'yı mağlup ettiği unutulmaz maçlara ev sahipliği yapmıştı.

Konya'da daha önce 7'si resmi, biri özel olmak üzere toplam 8 maça çıkan A Milliler, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. Ay-Yıldızlılar, bu maçlarda 15 gol kaydederken, kalesinde 7 gol gördü.

A Milliler, 13 Ekim 2015 tarihinde İzlanda'yı karşılaşmanın son dakikalarında Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle mağlup ederek 2016 Avrupa Şampiyonası bileti almış, 8 Haziran 2019 tarihinde ise Fransa'yı 2-0'lık skorla tarihinde ilk kez yenmiş ve 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda belirleyici bir galibiyet almıştı.