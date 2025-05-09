Türkiye -İspanya Maçı Nerede Oynanacak? Belli Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'nın 7 Eylül'de İspanya ile yapacağı maçın nerede oynanacağı belli oldu. Heyecanla beklenen maç Konya'da oynanacak.

Son Güncelleme:
Türkiye -İspanya Maçı Nerede Oynanacak? Belli Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı dört bir yanı sarmışken, merakla beklenen İspanya ile oynanacak kritik maçın oynanacağı yer belli oldu.

A Milli Futbol Takımı,7 Eylül’de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye -İspanya Maçı Nerede Oynanacak? Belli Oldu - Resim : 1

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu, A Milli Takımımızın daha önce EURO 2016 Elemeleri'nde Hollanda ve İzlanda, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya'yı mağlup ettiği unutulmaz maçlara ev sahipliği yapmıştı.

Konya'da daha önce 7'si resmi, biri özel olmak üzere toplam 8 maça çıkan A Milliler, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. Ay-Yıldızlılar, bu maçlarda 15 gol kaydederken, kalesinde 7 gol gördü.

A Milliler, 13 Ekim 2015 tarihinde İzlanda'yı karşılaşmanın son dakikalarında Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle mağlup ederek 2016 Avrupa Şampiyonası bileti almış, 8 Haziran 2019 tarihinde ise Fransa'yı 2-0'lık skorla tarihinde ilk kez yenmiş ve 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda belirleyici bir galibiyet almıştı.

Etiketler
İspanya A Milli Takım Konya
Son Güncelleme:
Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek? Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek?
Süper Lig’e Yükselecek İkinci Takım Yarın Netleşecek Süper Lig’e Yükselecek İkinci Takım Yarın Netleşecek
Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı
PFDK'dan Süper Lig Kulüplerine Ceza! En Yüksek Fatura Fenerbahçe’ye PFDK'dan Fenerbahçe’ye Büyük Ceza
ÇOK OKUNANLAR
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Olanlar 2520 Gün Kuralına Dikkat! Özgür Erdursun'dan Kritik Uyarı Geldi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Olanlar 2520 Gün Kuralına Dikkat! Özgür Erdursun'dan Kritik Uyarı Geldi
Çayın Çöpü Altın Oldu, Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Zengin Olup Milyonlar Kazanıyor Çayın Çöpü Altın Oldu, Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Zengin Olup Milyonlar Kazanıyor
Bankalar Tek Tek Duyurdu: Faizsiz Nakit Yağmuru Başladı! Hangi Banka Sıfır Faizle Ne Kadar Kredi Veriyor? Bankalar Duyurdu: Faizsiz Nakit Yağmuru Başladı! Hangi Banka Sıfır Faizle Ne Kadar Kredi Veriyor?