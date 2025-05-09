PFDK'dan Süper Lig Kulüplerine Ceza! En Yüksek Fatura Fenerbahçe’ye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 10 kulübe çeşitli gerekçelerle para cezası kesti. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'in penaltı atışı sırasında lazer tutulması nedeniyle 1 milyon 680 bin TL, sportif ekipman talimatına aykırı davranıştan dolayı da 168 bin TL olmak üzere toplamda 1 milyon 848 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Beşiktaş ise aynı karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle toplam 1 milyon 98 bin TL’lik ceza aldı.

PFDK, Süper Lig'deki diğer kulüplerden Galatasaray’a 168 bin TL, Trabzonspor’a 660 bin TL, Antalyaspor’a 618 bin TL, Konyaspor ve Kayserispor’a 168’er bin TL, Çaykur Rizespor’a 840 bin TL, Kasımpaşa’ya 750 bin TL ve Adana Demirspor’a 918 bin TL para cezası verdi.

Ayrıca Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ile yönetici Rıza Erkut Yurdemi'ne de ayrı ayrı 58 bin 500 TL ceza uygulandı.

1. LİG'E DE CEZA YAĞDI

Trendyol 1. Lig’de de çeşitli yaptırımlar söz konusu oldu. MKE Ankaragücü 142 bin 500 TL, Pendikspor 234 bin TL, Gençlerbirliği 36 bin TL, Sakaryaspor 114 bin TL ve Amed Sportif Faaliyetler 84 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Ümraniyesporlu futbolcu Barış Ekincier ise 2 maç men cezası ve 19 bin 500 TL para cezası aldı.