Derbi Sonrası TFF'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Ceza Yağdı

Fenerbahçe–Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylar sonrası TFF, her iki kulübe toplamda milyon liralık para cezası kesti. Lazerli tacizden çirkin tezahürata kadar birçok ihlal nedeniyle bazı tribünlere elektronik bilet engeli getirildi.

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Derbi Sonrası TFF'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Ceza Yağdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 4 Mayıs 2025 tarihinde oynanan FenerbahçeBeşiktaş derbisinde yaşanan disiplin ihlallerine ilişkin kararını açıkladı. Fenerbahçe'ye toplamda 1 milyon 848 bin TL, Beşiktaş'a ise 1 milyon 98 bin TL para cezası kesildi. Her iki kulübün taraftarlarına da elektronik bilet engeli getirildi.

FENERBAHÇE

TFF'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe taraftarının Beşiktaşlı oyunculara lazer pointer tuttuğu gerekçesiyle kulübe 1 milyon 680 bin TL para cezası verildi. Olayın önem ve ağırlığı nedeniyle, Kuzey Tribün M blokta yer alan taraftarların elektronik biletleri bloke edilerek, iki iç saha maçına girişleri yasaklandı.

Ayrıca aynı maçta sportif ekipman talimatına aykırı davranış nedeniyle Fenerbahçe'ye 168 bin TL ek para cezası kesildi.

Derbi Sonrası TFF'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Ceza Yağdı - Resim : 1

Öte yandan, Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle Spor Toto Tribünü D-E, Kuzey Tribünü D-E ve numaralı tribün bloklarındaki seyircilerin kartları da bloke edildi. Bu taraftarlar bir sonraki iç saha maçına alınmayacak.

BEŞİKTAŞ

Derbinin konuk takımı Beşiktaş da taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezası aldı. Çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle ise Beşiktaş'a 930 bin TL ceza verildi. Bu ceza, söz konusu ihlalin sezon içinde 13. kez tekrarlanması nedeniyle ağırlaştırıldı.

Misafir Tribün G-H-O bloklarında yer alan Beşiktaş taraftarlarının kartları bloke edilerek, bir sonraki deplasman maçına girişleri yasaklandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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