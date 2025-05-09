Eyüpspor, Kasımpaşa'yı Ağırlamaya Hazırlanıyor

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, şu ana kadar ligde çıktığı 33 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 50 puanla 6. sırada yer alıyor. Ancak eflatun-sarılı ekip, son 3 karşılaşmasında puan elde edemedi.

Konuk ekip Kasımpaşa ise 32 maçta 10 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 yenilgiyle 43 puana ulaşarak 9. sırada bulunuyor. Burak Yılmaz’ın teknik direktörlüğe gelmesiyle birlikte toparlanma sürecine giren lacivert-beyazlılar, son 6 lig maçında sadece bir kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada karşı karşıya gelmiş ve o maçı Kasımpaşa 2-0’lık skorla kazanmıştı.

Kaynak: AA