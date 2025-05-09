Eyüpspor, Kasımpaşa'yı Ağırlamaya Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Eyüpspor, kendi sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, yarın saat 16.00’da Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda başlayacak ve karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

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Eyüpspor, Kasımpaşa'yı Ağırlamaya Hazırlanıyor

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, şu ana kadar ligde çıktığı 33 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 50 puanla 6. sırada yer alıyor. Ancak eflatun-sarılı ekip, son 3 karşılaşmasında puan elde edemedi.

Konuk ekip Kasımpaşa ise 32 maçta 10 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 yenilgiyle 43 puana ulaşarak 9. sırada bulunuyor. Burak Yılmaz’ın teknik direktörlüğe gelmesiyle birlikte toparlanma sürecine giren lacivert-beyazlılar, son 6 lig maçında sadece bir kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada karşı karşıya gelmiş ve o maçı Kasımpaşa 2-0’lık skorla kazanmıştı.

Kaynak: AA

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