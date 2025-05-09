Süper Lig’e Yükselecek İkinci Takım Yarın Netleşecek

Ligde ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan Süper Lig’e yükselirken, üçüncü sıradaki ekip doğrudan play-off finaline kalacak. Onu takip eden dört takım ise play-off yarı finaline katılacak. Son dört sırayı alan takımlar ise ligden düşecek.

Ligin 38. ve son hafta müsabakaları, Kocaelispor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü arasındaki 11 Mayıs Pazar günkü maç haricinde, yarın saat 16.00’da başlayacak.

Ligde son haftaya, en yakın rakibi Solwie Energy Fatih Karagümrük’ün iki puan önünde giren Gençlerbirliği, galibiyeti ve beraberliği olmayan Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor’dan en az bir puan alması durumunda, Kocaelispor’un ardından Süper Lig’e çıkan ikinci takım olacak.

Eğer Gençlerbirliği bu başarıyı sağlayamazsa, ligi üçüncü sırada tamamlayarak doğrudan play-off finaline kalacak. Üçüncülük mücadelesinde Solwie Energy Fatih Karagümrük’ün yanı sıra Uğur Okulları İstanbulspor, Erzurumspor FK ve Teksüt Bandırmaspor da şanslarını sürdürüyor.

PLAY-OFF YARIŞI

Teksüt Bandırmaspor play-off biletini garantiledi. Onun dışında, 61 puana sahip Uğur Okulları İstanbulspor ve Erzurumspor FK’nin yanı sıra, 58 puanla yarışta olan Alagöz Holding Iğdır FK, Geosis Boluspor ve 57 puanlı Amed Sportif Faaliyetler de play-off için iddialarını sürdürüyor.

KÜME DÜŞME HATTI

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor’un ligden düşmesi kesinleşti. Düşecek son takım ise yarın belli olacak. 48 puanlı Sakaryaspor ile aynı puana sahip Siltaş Yapı Pendikspor ligde kalmayı garantilerken, düşme tehlikesi Sakaryaspor, MKE Ankaragücü (45 puan) ve Manisa FK (45 puan) için devam ediyor.

Sakaryaspor, Esenler Erokspor’u konuk ederken; MKE Ankaragücü, Amed Sportif Faaliyetler’i ağırlayacak. Manisa FK ise deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor’la karşılaşacak.

Olası puan eşitliğinde Manisa FK ile MKE Ankaragücü aynı puanı toplarsa, ikili averaj nedeniyle MKE Ankaragücü lige veda edecek. Eğer üçlü bir eşitlik oluşursa, düşen takım bu kez Sakaryaspor olacak.

Manisa FK galip gelmesi halinde ligde kalmayı garantileyecek. MKE Ankaragücü’nün kurtuluşu ise hem galip gelmesine hem de Manisa FK’nin puan kaybetmesine bağlı. Sakaryaspor’un ise 1 puan alması durumunda ligde kalacağı kesinleşecek.

Kaynak: AA