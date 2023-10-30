Barcelona'da krizin adı İlkay Gündoğan

Barcelona'nın El Clasico'da Real Madrid'e 2-1 kaybettiği maçın ardından Katalanların tek golüne imza atan İlkay Gündoğan'ın yaptığı açıklamalar takım içinde kriz çıkardı.

Dev maçta ev sahibi ekip 6. dakikada İlkay'ın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen Jude Bellingham'ın 68 ve 90+2. dakikada attığı gollere engel olamayarak sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve namağlup ünvanını kaybetti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan, "Aşırıya kaçmadan dürüst olmak istiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama soyunma odasındaydım, oyuncular üzgün ama böylesine önemli bir maç ve böyle adil olmayan bir sonuçtan sonra daha fazla hayal kırıklığı ve öfke görmek isterdim. Ben buraya bu tür maçları kaybetmek ya da puan farkının açılmasına izin vermek için gelmedim. Tecrübeli bir oyuncu olarak benim de "Takımın böyle şeylere izin vermemesi" gibi bir sorumluluğum var. Dirence ihtiyacımız var" sözlerini kullandı.

XAVI'DEN DESTEK YÖNETİMDEN TEPKİ

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; İlkay Gündoğan'ın soyunma odasında söyledikleri adeta şok etkisi yarattı. Katalan ekibinin teknik patronu Xavi, İlkay'ın sözlerine destek verdi ama yönetim kademesi ve bazı oyuncular, bu eleştirilerin kamuoyu önünde yapılmasına öfkelendi.

DE JONG VE GAVI DE AYNI FİKİRDE

Frenkie De Jong ve Gavi gibi oyuncular, İlkay Gündoğan'ın sözlerine destek verdi. Barcelona'nın Avrupa'nın elit takımları arasına girmek için yeniden mağlubiyetten nefret etmesine ihtiyacı olduğu görüşü hakim ve El Clasico yenilgisi sonrası soyunma odasındaki normal davranışlar İlkay'ı olduğu gibi bu iki futbolcuyu da sinirlendirdi.