İddia: Eski milli takım çalıştırıcısı Stefan Kuntz, Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Türkiye A Milli Takımı ile yollarını ayıran Stefan Kuntz'un, Süper Lig'den bir takıma antrenör olarak önerildi.

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İddia: Eski milli takım çalıştırıcısı Stefan Kuntz, Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Eski A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a menajeri aracılığıyla önerildiği öne sürüldü.

Alanyaspor’da teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen Kuntz'un geleceği merak ediliyor.

Ayrıca Alanyaspor yönetimini henüz net bir karar vermezken, teknik direktör arayışları doğrultusunda bu teklifi değerlendirmeye aldı.

NE OLMUŞTU?

A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Elemeleri grup maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalması ve ardından Japonya ile oynadığı hazırlık maçında 4-2 kaybetmesinin ardından Stefan Kuntz, basın toplantısında "Benim sorumluluk alanım oyuncular. Ben, onlardan bazı şeyleri beklerim. Oyuncular da A Milli Takım için yüzde 100'ünü verecek seviyeye gelmeli. En çok canımı acıtan konu, futbolcularım %100'ünü vermiyorsa, bu canımı acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil. Kimse yanımda da olmuyor" demişti.

Kuntz, bu sözleri sonrası milli takımdan gönderilmişti.

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Türkiye A Milli Takım Futbol Alanyaspor
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