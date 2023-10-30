Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalığını açıkladı

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, lösemi hastası olduğunu ve sürekli doktor kontrolüne gittiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalığını açıkladı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, lösemi hastası olduğunu açıkladı.

Hola'ya konuşan Wanda Nara, hastalığını ilk başlarda gizlediğini belirterek, "Ben lösemiyim. İlk başlarda 'Bende bir şey var' diyordum, sonra ona hastalık demeyi başardım. Şimdi de adını koydum" ifadelerini kullandı.

Wanda Nara tedavisinin Arjantin'de sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Her hafta Fundaleu'dan doktorum Dr. Miguel Pavlovsky'ye gönderilen testlerim var. Ayrıca hastalığın seyrine göre değişen bir tedavi görüyorum. Her hafta sonuçları almaya gittiğimde nefesim kesiliyor."

Etiketler
Mauro Icardi
Son Güncelleme:
İşte İcardi'nin 'Cumhuriyet' paylaşımı İşte İcardi'nin 'Cumhuriyet' paylaşımı
Ve Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı. Güzel oyuncunun vedası herkesi üzdü Ve Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı. Güzel oyuncunun vedası herkesi üzdü
Fenerbahçe'den Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel forma! Fenerbahçe'den Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel forma!
Hamsiyi lezzetli pişirmenin yolu. Kuru kalıyorsa kesinlikle denemelisiniz Hamsiyi lezzetli pişirmenin yolu. Kuru kalıyorsa kesinlikle denemelisiniz
ÇOK OKUNANLAR
Araştırma: Eşlerini en çok aldatan meslekler ortaya çıktı Eşlerini en çok aldatan meslekler ortaya çıktı
Hem aşkı hem parayı aynı anda bulacak 3 burç belli oldu! Hayatlarının dönüm noktası yaklaşıyor Hem aşkı hem parayı aynı anda bulacak 3 burç belli oldu!
Dilan Polat ve Engin Polat'tan 'özür' açıklaması: "Gösteriş yaptık, haddimizi aştık" Dilan Polat ve Engin Polat'tan 'özür' açıklaması
Emekli maaşlarında zam hesabı değişti: Masadaki rakam ortaya çıktı Emekli maaşlarında zam hesabı değişti
Melis Sezen’e babasından 20 yıl sonra gelen mektup! "En özel hediye..." Melis Sezen’e babasından 20 yıl sonra gelen mektup! "En özel hediye..."