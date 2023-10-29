İşte İcardi'nin 'Cumhuriyet' paylaşımı

Ünlü futbolcu Mauro Icardi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

İşte İcardi'nin 'Cumhuriyet' paylaşımı

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyeti'n 100. yılını kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kapsamında Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi de kutlama mesajı paylaştı.

30 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından, Mustafa Kemal Atatürk’ün de bulunduğu bir görseli 'Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun' notuyla yazdı.

İcardi'nin paylaşımı şöyle:

İşte İcardi'nin 'Cumhuriyet' paylaşımı - Resim : 1

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