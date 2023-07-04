Barcelona ile anılan Arda Güler'den sürpriz karar!

Dünyanın önde gelen spor haber sitelerinden The Athletic, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in Real Madrid'i seçtiğini yazdı.

Habere göre İspanyol ekibi, 18 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'ye 17.5 milyon Euro'dan daha fazla bonservis bedeli ödeyecek. Real Madrid ayrıca sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek.

SON GÖRÜŞMELER BU HAFTA

18 yaşındaki hücuma dönük orta saha oyuncusu ile Barcelona’nın ilgilendiğini bizzat kulüp başkanı Joan Laporta açıklamıştı. Ancak athlentic adlı futbol haber sitesi, genç 10 numaranın

Real Madrid'e katılmaya karar verdiğini iddia ediyor. Habere göre Pazarlık sürecini tamamlamak için son görüşmeler bu hafta yapılacak ve Arda Güler Real Madrid kadrosuna katılacak.

17.5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEYECEKLER

Arda’nın Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak sözleşmede genç yıldızın bir çıkış maddesi de bulunuyor. Buna göre 17.5 milyon Euro bonservis ödeyen kulüp oyuncunun da kabul etmesi halinde Arda’yı transfer edebiliyor. Real Madrid 17,5 milyon Euro’yu 20 milyon Euro çıkarıp bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ile genç yıldız adayına kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Teknik üstünlüğü nedeniyle Mesut Özil'e benzetilen Güler, geçen sezon Fenerbahçe'de mükemmel bir form yakaladı. Süper Lig'de ve Avrupa'nın en iyi beş liginde kendi yaş grubunda daha fazla gol pozisyonuna giren kimse yok.