Okan Buruk'tan 'Rashica' açıklaması

Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda akşam antrenmanı öncesi teknik direktör Okan Buruk basın karşısına çıktı.

"BAZEN SABIRLI OLMAK GEREKİYOR"

"Kadro denince akla ilk transfer geliyor, benim de aklıma geliyor" diyen 49 yaşındaki çalıştırıcı, "25 Temmuz'da ilk maçımıza çıkacağız, bazı transferleri yetiştirmeye çalışacağız. Erden Timur, transferler için çok çaba sarf ediyor. Bizim isteklerimiz ve kulübün çıkarları doğrultusunda iyi bir kadro kurmak istiyoruz. Net bir şey söyleyemiyorum. Bazen sabırlı olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

RASHİCA AÇIKLAMASI

Son şampiyonlukta takımın kilit oyuncuları arasında yer alan Milot Rashica, kulübü Norwich City'ye döndü. Sarı kırmızılıların da transfer listesinde yer alan Kosovalı oyuncu hakkında da konuşan Buruk, "Rashica'nın kulübü ile görüşmeler devam ediyor. O bizimle devam etmek istiyor. Onunla da konuşuyoruz. Her türlü fedakarlığı iki taraf da yapacaktır" ifadelerini kullandı.