Fenerbahçe Beko'ya 'Altın Ödül'

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi Pazarlama Ödülleri’nden ödülle döndü. Fenerbahçe Beko, Altın Ödül’e layık görüldü.

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Fenerbahçe Beko'ya 'Altın Ödül'

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi Pazarlama Ödülleri’nde Altın Ödül’e layık görüldü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Beko organizasyonu, Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası katılımcısı takımlar arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda Avrupa Ligi Pazarlama Ödülleri’nde Altın Ödül’ün sahibi oldu.

Fenerbahçe Beko organizasyonu tarafından Türkiye'nin ilk basketbol müzesi projesi hayata geçirilirken kısa sürede taraftarların beğenisini kazanan maskot "Yellow" da basketbol kamuoyuna tanıtıldı. Aynı zamanda Bahçeşehir Koleji ile ortak yapılan projeyle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda "Kids Club" alanı kullanıma alındı. 2022-2023 sezonunda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda kulübe yeni gelir kalemleri kazandıran birçok yenilik ve etkinlik yapılırken, Avrupa Ligi karşılaşmaları öncesinde de maç önü şovlarına değer katan 12 farklı gösteri taraftarla buluştu.

Avrupa Ligi Pazarlama Ödülleri’nde Gümüş Ödül Anadolu Efes'in, Bronz Ödül ise Paris Basketbol’un oldu.

Kaynak: AA

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