Lüks ev inşaatı sırasında çevreyi kirlettiği tespit edilen Neymar'a dev para cezası

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, sahilde lüks ev inşaatı sırasında çevre tahribatına yol açtığı gerekçesiyle 3,33 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Lüks ev inşaatı sırasında çevreyi kirlettiği tespit edilen Neymar'a dev para cezası

Yıldız futbolcu Neymar'ın ülkenin güneydoğusundaki sahil şeridindeki lüks ev inşaatı sırasında çevre yasalarını çiğnediği gerekçesiyle 16 milyon real (3,33 milyon dolar) para cezasına çarptırıldığı açıklandı.

Yerel yetkililer, söz konusu inşaat sırasında, su kaynaklarının, kayaların ve kumun kullanımı ve hareketine dair kuralların çiğnendiğini bildirdi.

Neymar'ın inşa ettiği lüks ev, Rio de Janeiro eyaletinin güney sahilindeki Mangaratiba kasabasında bulunuyor.

DAVA AÇILMA İHTİMALİ İLE KARŞI KARŞIYA

Mangaratiba'nın çevre yönetimi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çevre tahribatının lüks evin içerisindeki yapay gölün inşası sırasında oluştuğunu belirtti.

Neymar, para cezasının yanı sıra, bölge savcılığının soruşturması kapsamında hakkında dava açılması ihtimaliyle de karşı karşıya.

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