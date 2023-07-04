Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan açıklaması: Beşiktaş'a gidecek mi?

İngiltere Championship takımlarından Hull City’nin ‘Corendon Summer Tour 2023’ kapsamında Galatasaray ve Hatayspor ile oynayacağı dostluk maçları öncesinde Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior ve takımın yeni transferlerinden Liam Delap’ın katılımıyla Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın toplantısı düzenlendi.

Hull City’nin yapacağı dostluk maçlarının yanı sıra takımın yeni sezon yatırımlarının, hedeflerinin ve planlamalarının konuşulduğu toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Acun Ilıcalı, “Hayatta mutlu olduğum çok anım var ama bugün burada yine sizlerle birlikte olmak, ülkemizde sahip olduğum takımı getirip sizlerle buluşturmak, Hull City’nin sahibi olarak karşınızda olmak, gelecekle ilgili ümitlerimi de hesaba kattığımda çok ama çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

OZAN TUFAN AÇIKLAMASI

Adı Beşiktaş ile anılan Ozan Tufan’ın takımda kalacağını duyuran Ilıcalı, “Beşiktaş benim için çok değerli bir camia. Rahmetli babam da Beşiktaşlıydı. Beşiktaş’ın benim için değeri büyüktür. Ozan konusunda konuşmalar olması normal. Ozan çok değerli, Beşiktaş çok değerli. Normal şartlarda bu ikisinin buluşması olurdu ama biz olmasıydık. Normal şartlarda Ozan, Beşiktaş’a giderdi. Ama biz ona İngiltere’de çok güzel bir ortam sağladık. Taraftarlar ona şarkılar söylüyor, bu mutluluğu orada yaşayıp Premier Lig hayali de yaşadığı için bizimle birlikte Premier Lig hayalini zorluyor. Şu an Türkiye’ye dönmek istemiyor. Bu sene bizim için çok özel bir sene. Bize katkı sağlayacağını düşünüyor. Hocamızı da seviyor. Bizimle birlikte kalacak” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem