Eskişehirspor'da forvet hattına ve kaleye takviye!

Bölgesel Amatör Lig ekibi Eskişehirspor, Karabük İdman Yurdu'nda forma giyen tecrübeli forvet Ercan Kuruçay'a ve Tire 2021 FK’nin file bekçisi İhsan Turgut Kirveli'ye resmi sözleşme imzalattı.

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Eskişehirspor'da forvet hattına ve kaleye takviye!

Eskişehirspor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-kırmızılılar, bu çerçevede amatör ligde birçok şampiyonluk ve gol krallığı sevinci yaşayan, son olarak Karabük İdman Yurdu'nda forma giyen tecrübeli forvet Ercan Kuruçay'a ve Tire 2021 FK’nin file bekçisi İhsan Turgut Kirveli'ye resmi sözleşme imzalattı.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde iki oyuncu için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Erkan Koca, eski başkanlarından Nebi Hatipoğlu, kulübün eski yöneticisi Fatih Baturaygil ve futbolcular katıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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