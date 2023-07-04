Arda Güler ile ilgili son gelişme paylaşıldı: İstanbul'a geldi ve...

Dünya devlerinin kadrosuna katmak için adeta sıraya girdiği Fenerbahçeli Arda Güler’in geleceğinin nasıl şekilleneceğine dair son gelişmeler paylaşıldı.

Haber Global’den Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; 18 yaşındaki Arda Güler, bu sabah İstanbul’a geldi. Genç yıldız yarın sağlık kontrolünden geçip takıma katılacak.

Arda'nın geleceğiyle ilgili bu akşam ailesi ve yakın çevresiyle bir toplantı yapacağı da öğrenildi.