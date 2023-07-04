Arda Güler ile ilgili son gelişme paylaşıldı: İstanbul'a geldi ve...
İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid'in transferi için mesai harcadığı Arda Güler'le ilgili son gelişmeler paylaşıldı.
Dünya devlerinin kadrosuna katmak için adeta sıraya girdiği Fenerbahçeli Arda Güler’in geleceğinin nasıl şekilleneceğine dair son gelişmeler paylaşıldı.
Haber Global’den Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; 18 yaşındaki Arda Güler, bu sabah İstanbul’a geldi. Genç yıldız yarın sağlık kontrolünden geçip takıma katılacak.
Arda'nın geleceğiyle ilgili bu akşam ailesi ve yakın çevresiyle bir toplantı yapacağı da öğrenildi.