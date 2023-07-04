Arda Güler ile ilgili son gelişme paylaşıldı: İstanbul'a geldi ve...

İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid'in transferi için mesai harcadığı Arda Güler'le ilgili son gelişmeler paylaşıldı.

Arda Güler ile ilgili son gelişme paylaşıldı: İstanbul'a geldi ve...

Dünya devlerinin kadrosuna katmak için adeta sıraya girdiği Fenerbahçeli Arda Güler’in geleceğinin nasıl şekilleneceğine dair son gelişmeler paylaşıldı.

Haber Global’den Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; 18 yaşındaki Arda Güler, bu sabah İstanbul’a geldi. Genç yıldız yarın sağlık kontrolünden geçip takıma katılacak.

Arda'nın geleceğiyle ilgili bu akşam ailesi ve yakın çevresiyle bir toplantı yapacağı da öğrenildi.

Dünya devleri onun için sıraya girdi... Barcelona'dan Arda Güler'e servet! Teklifin detayları ortaya çıktıDünya devleri onun için sıraya girdi... Barcelona'dan Arda Güler'e servet! Teklifin detayları ortaya çıktıSpor
Etiketler
Fenerbahçe Arda Güler
Kavurma etini saklarken aklınızda bulunsun! Etin 6 ay bozulmasını önlüyor Kavurma etini saklarken aklınızda bulunsun! Etin 6 ay bozulmasını önlüyor
Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan açıklaması: Beşiktaş'a gidecek mi? Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan açıklaması: Beşiktaş'a gidecek mi?
Suudi Arabistan'dan Icardi’ye dudak uçuklatan teklif Suudi Arabistan'dan Icardi’ye dudak uçuklatan teklif
Havalimanında tüyler ürperen olay! Yürüyen banda sıkışan bacağını kestiler... Havalimanında bir kadının yürüyen banda sıkışan bacağını kestiler!
Eskişehirspor'da forvet hattına ve kaleye takviye! Eskişehirspor'da forvet hattına ve kaleye takviye!
İsim ve logosunu değiştiren La Liga, sponsorluk gelirini iki katına çıkardı İsim ve logosunu değiştiren La Liga'ya para yağdı
ÇOK OKUNANLAR
Boşanmanın eşiğinden döndüler: Sosyetik çiftin 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa... 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa...
Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor
İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Yükselip düşeceği rakamı açıkladı İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Yükselip düşeceği rakamı açıkladı
Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi geliyor Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi geliyor
Son hesaplara göre memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar Son hesaplara göre memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar