Dünya devleri onun için sıraya girdi... Barcelona'dan Arda Güler'e servet! Teklifin detayları ortaya çıktı
Dünya devlerinin kadrosuna katmak için adeta sıraya girdiği Fenerbahçeli Arda Güler için Barcelona'nın teklif ettiği dev ücret ortaya çıktı.
Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler için dünya devleri sıraya girerken, Barcelona’nın Arda için yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı.
Cumhuriyet’ten Hilmi Türkay’ın haberine göre, sözleşmesinde 17.5 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Arda Güler için Barcelona’nın 23 milyon Euro gözden çıkardığı ortaya çıktı.
Arda’nın kulübü Fenerbahçe’nin daha çok bonservis kazanması adına rakamın yükseltilmesini Barcelona’ya şart koştuğu öğrenilirken, yıllara bölünecek şekilde 10 milyon Euro’yu bulacak bonusların sözleşmeye ekleneceği bildirildi.
Barcelona’nın 5 yıllık sözleşme imzalamayı düşündüğü Arda Güler’in serbest kalma bedelini ise 1 milyar Avro olarak belirleyeceği konuşuluyor.