Fenerbahçe'de futbolcular çeşitli testlerden geçti

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Fenerbahçe'de futbolculara çeşitli testler uygulandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde izokinetik ve groin bar testlerine tabi tutuldu.

Gerçekleştirilen testlerin sonuçlarına göre oyunculara bireysel kuvvet programları uygulandı.

Kaynak: AA