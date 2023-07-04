Fenerbahçe'de futbolcular çeşitli testlerden geçti

Fenerbahçe'de futbolcular, çeşitli testlerden geçti. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başladı.

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Fenerbahçe'de futbolcular çeşitli testlerden geçti

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Fenerbahçe'de futbolculara çeşitli testler uygulandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde izokinetik ve groin bar testlerine tabi tutuldu.

Gerçekleştirilen testlerin sonuçlarına göre oyunculara bireysel kuvvet programları uygulandı.

Kaynak: AA

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