Bahis Skandalında Şok Kulis Bilgisi! 'Asıl Bomba Daha Patlamadı'

TFF’nin 1024 futbolcuyu PFDK’ye sevk ettiği bahis skandalına ilişkin çarpıcı kulis bilgisi tv100 ekranlarında gündeme geldi. Programda konuşan gazeteci Sinan Burhan, "Interpol devrede, ama asıl bomba daha patlamadı" diyerek yurt dışı bahis ağını işaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcunun 'tedbirli' olarak PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Sevk edilenler arasında Süper Lig'deki 14 kulüpten 27 futbolcu da yer alıyor. tv100'den 'Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık' programına konuk olan Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan dikkat çeken bir kulis bilgisi verdi.

'ASIL BOMBA NE ZAMAN ÇIKACAK?'

Burhan açıklamalarında öne çıkan bilgiler şöyle: "Interpol de devrede. Türkiye’deki bahisleri konuşuyoruz. Asıl bomba ne zaman çıkacak biliyor musunuz? Türkiye’de futbolcu, menajer ve yönetici neyse yurt dışında bahis oynuyor. Yani İngiltere’de oynuyor, Almanya’da oynuyor. O liglere oynamıyor asıl sıkıntı orada. Bizim Türkiye’deki yöneticiler futbolcular Türkiye ligiyle ilgili yurt dışında oynuyorlar.

Mesela Fenerbahçe- Beşiktaş maçını Türkiye’deki bahis sitesinde oynamıyor. İngiltere ya da Bulgaristan’daki bahis sitesinde oynuyor. Kim oynuyor? Bu Türkiye’deki futbolla ilgilenen kesim. İnterpol bunları tespit etmiş, bununla ilgili de önümüzdeki günlerde İnterpol’ün tespit ettiği isimleri de duyacağız."

Kaynak: Haber Merkezi

