Bahis skandalı kapsamında gözaltına alınan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın savcılık ifadesine ulaşıldı. Özkaya, çarpıcı bilgiler verdi.

Bahis Skandalında İfadelere Ulaşıldı! İşte Şok Detaylar
Bahis skandalının yankıları sürerken, gözaltına alınan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın savcılıktaki ifadelerine ulaşıldı. Ajansspor'da yer alan habere göre Özkaya, şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Altınordu’da oynadığını iddia eden iki oyuncu yurt dışına kayıtlı telefon numarasıyla WhatsApp'tan mesaj attı. ‘Başkanım biz iki kişi ilk on birde maça çıkıyoruz. Bu sezon Süper Lig’i en çok siz hak ettiniz' dediler. İsimlerini sordum ancak paylaşmadılar. ‘Bizim için lig bitti sayılır. Bu maç sizin için bir şeyler yapmak istiyoruz. İster misiniz?’ diye yazdı. Kişi başı 100 bin TL istediler. Tabii ki kabul etmedim. Durumu önce Altınordu kulübüne sonra da TFF’ye bildirdik. Hatta bu konu hakkında TFF Etik Kurulu’na ifade verdim."

'GENÇLERBİRLİĞİ KALECİSİ ARADI'

Soru: 2021-2022 sezonunda Gençlerbirliği kalecisi olan Nurullah Aslan ile telefon görüşmesi yaptınız mı?

Murat Özkaya: Gençlerbirliği kalecisi Nurullah Aslan o dönem ikinci başkanımız olan Fatih Kulaksız’ı arıyor. 500 bin TL karşılığında maçın skorunu bizim lehimize çevireceğini söylüyor. Fatih Kulaksız durumu bana anlattı. Ben de Gençlerbirliği yöneticilerine ilettim. Hatta ‘Kaleciyi mümkünse bizim maça çıkarmayın’ dedim. Durum bundan ibaret."

Soru: 2020-2021 sezonunun son haftası Samsunspor, Adana Demirspor ve Giresunspor arasındaki şampiyonluk yarışına herhangi bir dahiliniz oldu mu?

Murat Özkaya: Hayır olmadı. Bu konuda hiçbir bilgim yok.

Soru: Yasa dışı bahis oynadınız mı?

Murat Özkaya: Hayır, bu tür işlerle hiç işim olmadı.

yasa dışı bahis
