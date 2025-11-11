Bahis Skandalı Piyasalara Yansıdı! 4 Büyüklerin Hisseleri Düşüşte

Türk futbolunu sarsan bahis operasyonu futbolculara sıçradı. 1024 oyuncu PFDK’ya sevk edilirken, Beşiktaş ve Galatasaray’dan 2’şer futbolcu listede yer aldı. Operasyon, borsaya da yansıdı. Fenerbahçe hariç büyüklerin hisseleri değer kaybetti.

Türk futbolunu sarsan bahis operasyonu, dün akşam futbolculara da sıçradı. Türkiye Futbol Federasyonu, toplam 1024 futbolcunun bahis oynadıkları gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiğini açıkladı. Listede Süper Lig’den 27 futbolcunun yer aldığı belirtilirken, Beşiktaş ve Galatasaray’dan 2’şer oyuncu bulunuyor

SKANDAL PİYASAYI SARSTI

Bahis operasyonu, sadece futbol kamuoyunu değil finans piyasalarını da etkiledi. Borsa İstanbul’da 4 büyük kulübün işlem gören hisseleri Fenerbahçe hariç değer kaybı yaşadı. Dün kapanışta Beşiktaş (BJKAS) hisseleri yüzde 1,59 düşüşle, Galatasaray (GSRAY) yüzde 4,79, Trabzonspor (TSPOR) ise yüzde 3,70 değer kaybetti. Fenerbahçe (FENER) hisseleri ise yüzde 1,81 artışla günü tamamladı.

BORSA İSTANBUL'DA KARIŞIK SEYİR

Bugün borsa açılışı sonrası BIST 100 endeksi, saat 11.43 itibariyle yüzde 0,43 artışla 10 bin 834 puana ulaştı. Ancak 4 büyüklerin hisseleri, yükselen borsaya rağmen düşüşünü sürdürdü.

Beşiktaş (BJKAS) hisseleri güne 1,86 seviyesinden başlarken 1,810’a kadar geriledi ve saat 11.43 itibariyle yüzde 1,61 değer kaybıyla 1,830 seviyesinden işlem görüyor.

Galatasaray (GSRAY) hisseleri dün 1,39’dan kapanmış, bugün 1,35’ten açılmıştı. Hisseler 1,38’e kadar yükselse de saat 11.43 itibariyle 1,37 seviyesinde ve günlük kaybı yüzde 0,72 olarak kaydedildi.

Fenerbahçe (FENER) hisseleri ise dün 10,14’ten kapanmış, açılışta 10,15’i görmesine rağmen 9,95’e kadar geriledi. Saat 11.43 itibariyle 10,03 seviyesinden işlem görmekte.

Trabzonspor (TSPOR) hisseleri dün 1,30’dan kapanmış, bugün 1,29’dan açıldı. Gün içinde 1,26-1,30 bandında hareket eden hisseler saat 11.43’te 1,270 seviyesinde yer aldı ve günün en fazla değer kaybeden hissesi oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor Borsa İstanbul
