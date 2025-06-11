Bahçeşehir Koleji, Dejan Radonjic ile Yollarını Ayırdı

Bahçeşehir Koleji, 2023-2024 sezonunun ortasında göreve gelen başantrenör Dejan Radonjic ile yollarını ayırdı. Kulüp, Radonjic’e katkılarından dolayı teşekkür etti.

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Bahçeşehir Koleji, Dejan Radonjic ile Yollarını Ayırdı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, başantrenör Dejan Radonjic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Bahçeşehir Koleji'nden teşekkür başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüze 2023-2024 yılı ortasında katılan başantrenör Dejan Radonjic ile yollarımız ayrılmıştır. Dejan Radonji’e kulübümüze, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesine ve ülke basketboluna değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullandı.

Lacivert-beyazlılar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olarak sezonu tamamladı.

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Kaynak: İHA

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