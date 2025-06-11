Fenerbahçe'de Jose Mourinho Kararı! Yeni Sezonda Kalacak mı?
Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması yapılırken en merak edilen konulardan birisi de Jose Mourinho'nun geleceğiydi. Sarı lacivertliler, teknik direktör Mourinho ile yola devam kararı aldı.
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Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Son olarak Acun Ilıcalı, yönetimdeki görevinden resmen ayrılmıştı. Bunun üzerine geleceği merak edilen Jose Mourinho için son karar ortaya çıktı.
Yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamla devam etme kararı aldı.
FENERBAHÇE KARNESİ
Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho, 56 maçta takımın başında yer aldı. Bu maçlarda 35 galibiyet elde eden tecrübeli hoca, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı ve 2.09 puan ortalaması yakaladı.
Kaynak: Haber Merkezi
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