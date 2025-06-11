Fenerbahçe'de Jose Mourinho Kararı! Yeni Sezonda Kalacak mı?

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Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Son olarak Acun Ilıcalı, yönetimdeki görevinden resmen ayrılmıştı. Bunun üzerine geleceği merak edilen Jose Mourinho için son karar ortaya çıktı.

Yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamla devam etme kararı aldı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho, 56 maçta takımın başında yer aldı. Bu maçlarda 35 galibiyet elde eden tecrübeli hoca, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı ve 2.09 puan ortalaması yakaladı.

Kaynak: Haber Merkezi