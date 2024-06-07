Aziz Yıldırım'dan Ali Koç yönetimine 'Süper Kupa' tepkisi: 'Korkak adamlar'

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçilmeleri halinde ilk hedeflerinin ligde şampiyonluk alacağını, bunun gerçekleşmemesi halinde kongreyi toplayacağını söyledi.

Yıldırım, Fenerbahçe Kulübünün olağan genel kurulu öncesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda genel kurul üyelerine projelerini anlattı.

Hafta sonunda yapılacak kongrenin sonunda kazananın Fenerbahçe olmasını dileyerek sözlerine başlayan Yıldırım, "Birkaç gündür 'Aziz Yıldırım ve arkadaşları kavga çıkaracak.' diyorlar. 2018'de de aynı şeyleri söylüyorlardı ama hiçbir şey olmadı. Biz Fenerbahçe'nin tarihine leke sürmeyeceğiz. Kavga etmeyeceğiz, burada söylüyorum. Aziz Yıldırım, Ali Koç kazanmış önemli değil. Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olması için elimizden geleni yapacağız. Kavgayı orada yapmam, gerekirse gerektiği yerde yaparım." diye konuştu.

Gelecek sezon için şampiyonluk sözü veren Yıldırım, "Eğer olamazsak bir yıl sonra kongreyi toplarım. Carlo Ancelotti'yi, Zico'yu, Joachim Löw'ü, Aykut hocayı getirdim. Bunlar ne yaptı? Benim gönderdiğim İsmail Kartal'ı, Ersun Yanal'ı getirdi. Seçilmeden önce Ersun Yanal'ı isteyen bir kongre üyesine 'Siz benim hayallerimdeki Fenerbahçe'yi anlamamışsınız' dedi. Hayalleri Rambo Okan'a yanak vermek. İlk sene hedef lig şampiyonluğu, ikinci sene Avrupa'da şampiyonluk, üçüncü sene Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar gidebilirse gitsin." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 10 yıldır şampiyon olamadığını dile getiren Aziz Yıldırım, şunları kaydetti:

"KORKAK ADAMLAR"

"Bunun acısını hepimiz hissediyoruz. Bu burukluğun ortadan kalkması lazım. Fenerbahçe'ye yapılan haksızlığı gidermek için 2 Nisan'da stada gittiniz. 'Fenerbahçe’nin haklarını koruyacağız, gerekirse ligden çekileceğiz.' dediler. 4 kişi konuştu, kimseyi konuşturmadılar. Kendileri ceza almasınlar diye, yine aday olabilmek için oradaki konuyu kongreye bağladılar. 19 Yaş Altı Takımı'na unutamayacakları bir eziyet çektirdiler. Korkak adamlar."

"ŞİKE YAPMADIK, YAPSAYDIK SÖYLERDİK"

Fenerbahçe'nin her yerde kazanmak için mücadele edeceğini vurgulayan Yıldırım, "Bunun dışında bir şey düşünülemez. Biz padişahların gaspına uğramış bir kulübüz. Biz Kuva-yi Milliye hareketine öncülük etmiş bir kulübüz. 3 Temmuz'da da bunu gösterdik. 3 Temmuz'da sarı-lacivert bir duvara rastladılar. İstihbarat imamları 'Biz Fenerbahçe'yi ele geçirmek, Aziz Yıldırım'ı hapse atmak istedik' dedi. Biz şike yapmadık, yapsaydık söylerdik." değerlendirmesinde bulundu.

Aziz Yıldırım, başkanlığa ilk seçildiğinde Fenerbahçe'nin 1 metrekare yeri olmadığını ileri sürerek, "Şimdi kulübün 45-46 tane tapulu malı var. Bu kulübün mallarını satmaya ihtiyacı yok. Yarın yapılacak oylamada 12, 13 ve 14. maddeyi ben reddedeceğim. Siz de reddedin. Fenerbahçe'nin mallarını satmak için onay isteyecekler." dedi.

Ali Koç'un kendisini Fenerbahçe'nin üstünde gördüğünü ileri süren Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ali Bey, 'Seçilirsem Şekip Bey ile çalışmam' diyor. Maalesef Fenerbahçe'de demokrasi yok. Odasında oturuyormuş, gelenlere beni söylüyormuş. Kardeşim sen kulübün bütün tesislerini Fenerbahçelilere kapattın. 'Kulüp satılsa fena olmaz.' falan diyor şimdi. Şunu bil Ali Koç, Fenerbahçe halkın takımıdır, Fenerbahçelilerindir. Kimse alamaz. Öyle kolay değil. Sizlerin parası bunu almaya yetmez. 'Memleket elden gidiyor.' demiştim, dikkat edin Fenerbahçe de elden gidecek. Benim derdim başkan olmak değil, bu gidişata çomak sokmaktır. Bir dönem istiyorum sizden sadece."

Kaynak: AA