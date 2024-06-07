19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ı farklı yendi

Türkiye'nin 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Moldova'nın Kişinev kentindeki Dinamo Stadı'nda oynanan müsabakada, Azerbaycan'ı 5-0 ile mağlup etti.

Ay-yıldızlıların gollerini Halil Özdemir, Yusif Hajiyev (kendi kalesine) ve Engin Efe Poyraz Yıldırım (3) kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, maçı Türkiye Cumhuriyeti Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel de takip etti. Büyükelçi Sertel ve beraberindeki heyet, karşılaşmanın ardından oyuncular, teknik heyet ve çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

19 Yaş Altı Milli Takım, Moldova'daki uluslararası turnuvada aldığı bu farklı galibiyet ile başarılı bir performans sergiledi. Genç milliler, müsabaka sonrası Büyükelçi Sertel'in de desteğiyle moral buldu.

Kaynak: AA