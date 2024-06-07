Ahmet Çakar'dan Beyaz TV yönetimine sert sözler: 'Kimsiniz ulan siz?'

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol ekibinin dağılmasının ardından Beyaz TV'ye sert sözlerle yüklendi. Kanaldaki herkese kızgın olduğunun altını çizen Çakar, "Bir gün gelecek en sert cevabı vereceğim. Kimsiniz ulan siz?" diye konuştu.

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Ahmet Çakar'dan Beyaz TV yönetimine sert sözler: 'Kimsiniz ulan siz?'

Beyaz TV'de 2011 yılından beri yayın hayatını kesintisiz sürdüren Beyaz Futbol ekibi dağılıyor.

Programın yorumcularından olan Ahmet Çakar, Sinan Engin'in ayrılığı sonrası Ertem Şener'in de sözleşmesinin bittiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) yeni bir paylaşımda bulunan Çakar, Beyaz TV yönetimine ağır tepki gösterdi.

"KİMSİNİZ ULAN SİZ..."

Kanaldaki herkese kızgın ve kırgın olduğunu belirten Ahmet Çakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birgün gelecek konuşacağım. Sevgili kardeşlerim Sinan,Ertem ve beni çerez zanedenlere birgün gelecek en sert cevabı vereceğim. Yeni yetme erkek ve kız çocuklarına abileriyle nasıl konuşulacağını öğreteceğim gibi kimse merak etmesin kralına da öğreteceğim. Kimsiniz ulan siz?"

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Beyaz Futbol Ahmet Çakar Sinan Engin Ertem Şener
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