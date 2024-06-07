Galatasaray'a dava şoku: Milyonlarca lira ödeyecek!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın temsilcisinin, sarı-kırmızılı kulübe açtığı dava sonuçlandı.
Lucas Torreira'nın temsilcisinin Galatasaray'a açtığı dava sonuçlandı.
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Torreira'nın temsilcisi, Galatasaray'a açtığı davayı kazandı ve karar CAS'ta kesinleşti.
Galatasaray, 1,2 milyon euro'luk tazminata mahkum oldu.
Sarı-kırmızılı kulüp, Torreira'nın temsilcisine, 1,2 milyon euro menajerlik ücreti ödeyecek.
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