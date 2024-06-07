Aziz Yıldırım'ın stat projesinden yeni görüntüler
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesine ait video yayınlandı.
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesine ait video yayınlandı.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın stadyum kapasitesinin artırılması ve dışının yenilenmesiyle ilgili projesinin videosu yayınlandı.
İşte o görüntüler...
Başkanımız Aziz Yıldırım’dan stadyum projesi! 💛💙#Çocuklarİçin pic.twitter.com/8Eamk9L7UN— yıldırım teyit (@yildirimteyit) June 7, 2024