Aziz Yıldırım'ın stat projesinden yeni görüntüler

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesine ait video yayınlandı.

Aziz Yıldırım'ın stat projesinden yeni görüntüler

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesine ait video yayınlandı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın stadyum kapasitesinin artırılması ve dışının yenilenmesiyle ilgili projesinin videosu yayınlandı.

İşte o görüntüler...

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