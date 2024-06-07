Ata Demirer'den duyuru: Kardelen Hanım yüzük bende
Ünlü komedyen Ata Demirer, Bozcaada'daki Ayazma Plajı'nda bulduğu alyansın sahibine ulaşmak için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Ünlü komedyen Ata Demirer, Bozcaada'daki Ayazma Plajı'nda alyans buldu.
Alyansın sahibine ulaşmak için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ata Demirer, "Kardelen Hanım yüzük bende" ifadelerini kullandı.
Alyansın fotoğrafını paylaşan ünlü komedyenin paylaşımında şu cümleler yer aldı:
"Ayazma Plajı'nda denizde yüzüğünü düşüren 23/09/2023 plakalı Kardelen hanım yüzük bende, bul beni. Olmadı karakola bırakırım"
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