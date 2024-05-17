Aziz Yıldırım ile görüşecek mi? Sadettin Saran'dan iddialara sert cevap: İlkesiz insanlarla hiçbir ilişkim yoktur

Fenerbahçe Başkanlığından Ali Koç lehine çekilen Sadettin Saran ve yönetim kurulunun Aziz Yıldırım ile görüşeceği iddiası ortaya atılmıştı.

Sadettin Saran, bu iddialara açıklık getirdi.

Saran açıklamasında şunları söyledi:

"Ben ve seçim ekibimizin adını kullanarak Fenerbahçe'nin seçim ikliminden rant devşirmeye çalışan ilkesiz insanlarla hiçbir ilişkim yoktur. Benden duymadığınız ben ve ekibimle ilgili hiçbir şeye inanmayın lütfen!"

NE OLMUŞTU?

Genel kurulda aday olmayacağını söyleyen Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yeniden aday olacağını açıklamıştı.

Koç, "Kulübümüzün aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız mücadelenin kararlılıkla devam etmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, yeniden aday olma kararı aldım" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Başkanlığına aday olacağını söyleyen medya patronu Sadettin Saran ise Koç lehine başkanlıktan çekilip “Fenerbahçe’nin yüksek menfaatleri, her türlü kişisel hırs ve egonun üzerindedir. Fenerbahçe’yi kendi emellerine alet etmek isteyen ve bölerek yönetmeyi arzulayan akbaba kültürüne teslim etmeme kararlılığımız tamdır” demişti.

Ayrıca 1998-2018 yılları arası Fenerbahçe Başkanlığı yapan Aziz Yıldırım, adaylığını resmen ilan etmişti.

SEÇİM NE ZAMAN?

Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul toplantısı 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 8 - 9 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem