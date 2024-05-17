Tire, kadın başkanla yeniden profesyonel ligde

GERÇEK GÜNDEM-İzmir’de gelecek sezon profesyonel liglerde 10 takım mücadele edecek. Göztepe, İzmir’i Süper Lig’de temsil ederken Altay da 2. Lig’e düştüğü için Trendyol 1. Lig’de gelecek sezon İzmir temsilcisi olmayacak. Altay’ın yanında yine bir asırlık marka Altınordu, Bucaspor 1928 ve Menemen FK 2. Lig’de mücadele edecekler. Üçüncü olan Bucaspor 1928 ve Menemen FK geride kalan sezonda Play-Off’a kalsalar da ilk tur maçlarında elendiler.

İzmir’in ve Türk futbolunun asırlık markalarından Karşıyaka (Üçüncü olarak Play-Off’a kaldı ama ilk turda elendi) ile Bergama FK, Aliağaspor FK, Bornova 1877 ve bu sezon amatörden yükselen Tire FK da 3. Lig’de kenti temsil edecekler.

Çok uzun yıllar TFF 1 ve TFF 2’de mücadele ettikten sonra yarışmacı haklarını Bucaspor 1928’e devreden ve amatöre dönen sarı-kırmızılı Tirespor, “Tire 2021 FK” olarak kadın başkan Hüma Yüksel ile dönüşüme uğradı ve o zamandan bu yana başkanlığı sürdüren Yüksel ile yeniden profesyonel lige yükselme başarısını gösterdi.

Tirespor’dan yetişen son yıldız ise FB’de forma giyen Mert Hakan. Yıllar önce Efsane Göztepe’de forma giyen B. Mehmet ve Altay’da forma giyen ve kaptanlık yapan Tahir de Tire’den yetişen isimler arasında.

Ege’de profesyonel liglerdeki ilk kadın kulüp başkanı olan Hüma Yüksel’in hedefi takımını 3. Lig’de şampiyon yaparak beklemeden 2. Lig’e çıkarmak. Tire FK, maçlarını Tire’de yedi yıl önce hizmete giren 15 bin kişilik stadında oynayacak.