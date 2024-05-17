Tire, kadın başkanla yeniden profesyonel ligde

Tirespor, kadın başkan Hüma Yüksel ile yeniden profesyonel lige yükselme başarısını gösterdi.

Son Güncelleme:
Tire, kadın başkanla yeniden profesyonel ligde

GERÇEK GÜNDEM-İzmir’de gelecek sezon profesyonel liglerde 10 takım mücadele edecek. Göztepe, İzmir’i Süper Lig’de temsil ederken Altay da 2. Lig’e düştüğü için Trendyol 1. Lig’de gelecek sezon İzmir temsilcisi olmayacak. Altay’ın yanında yine bir asırlık marka Altınordu, Bucaspor 1928 ve Menemen FK 2. Lig’de mücadele edecekler. Üçüncü olan Bucaspor 1928 ve Menemen FK geride kalan sezonda Play-Off’a kalsalar da ilk tur maçlarında elendiler.

İzmir’in ve Türk futbolunun asırlık markalarından Karşıyaka (Üçüncü olarak Play-Off’a kaldı ama ilk turda elendi) ile Bergama FK, Aliağaspor FK, Bornova 1877 ve bu sezon amatörden yükselen Tire FK da 3. Lig’de kenti temsil edecekler.

Çok uzun yıllar TFF 1 ve TFF 2’de mücadele ettikten sonra yarışmacı haklarını Bucaspor 1928’e devreden ve amatöre dönen sarı-kırmızılı Tirespor, “Tire 2021 FK” olarak kadın başkan Hüma Yüksel ile dönüşüme uğradı ve o zamandan bu yana başkanlığı sürdüren Yüksel ile yeniden profesyonel lige yükselme başarısını gösterdi.

Tire, kadın başkanla yeniden profesyonel ligde - Resim : 1

Tirespor’dan yetişen son yıldız ise FB’de forma giyen Mert Hakan. Yıllar önce Efsane Göztepe’de forma giyen B. Mehmet ve Altay’da forma giyen ve kaptanlık yapan Tahir de Tire’den yetişen isimler arasında.

Ege’de profesyonel liglerdeki ilk kadın kulüp başkanı olan Hüma Yüksel’in hedefi takımını 3. Lig’de şampiyon yaparak beklemeden 2. Lig’e çıkarmak. Tire FK, maçlarını Tire’de yedi yıl önce hizmete giren 15 bin kişilik stadında oynayacak.

Son Güncelleme:
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi
Prens Selman'dan Suudi spor bakanına uyarı: “Maçları namazlara göre programlayın” Prens Selman'dan Suudi spor bakanına uyarı
Finali kesinleşen NOW TV'nin sevilen dizisine Nilgün Belgün de dahil oluyor Finali kesinleşen NOW TV'nin sevilen dizisine Nilgün Belgün de dahil oluyor
Kart şifreniz bu rakamlardan oluşuyorsa dikkat! Parolanız her an ele geçirilebilir Kart şifreniz bu rakamlardan oluşuyorsa dikkat!
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'den istifa etmişti... Bilal Bilici'nin katılacağı parti belli oldu Bilal Bilici'nin katılacağı parti belli oldu
Emekli maaş zammında yeni ipuçları ortaya çıktı: İşte olası rakamlar... Emekli maaş zammında yeni ipuçları ortaya çıktı
Bir dönem sokaklarda yaşıyordu: Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı
Karar Resmi Gazete'de: 28 Şubat davası hükümlülerine af 28 Şubat hükümlüsü generallere af çıktı
Sanal ilişki ona gelir kapısı oldu! Kocası izin veriyor: 10 dakikada bin dolar kazanıyor Sanal ilişki ona gelir kapısı oldu! Kocası izin veriyor