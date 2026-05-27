Aziz Yıldırım Bombayı Patlattı: Fenerbahçe'ye İspanya'dan Dev Transfer

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde transfer gündemi hareketlendi. Eski başkan ve başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Son Güncelleme:
Aziz Yıldırım Bombayı Patlattı: Fenerbahçe'ye İspanya'dan Dev Transfer
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi hareketli günler yaşanıyor. Başkan adayları çalışmalarını sürdürürken Aziz Yıldırım cephesinde de flaş bir gelişme yaşandı.

YILDIRIM MURİQİ İLE ANLAŞTI

HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Mallorca'dan Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı.

Aziz Yıldırım seçilmesi halinde Vedat Muriç, Fenerbahçe ile resmi olarak sözleşme imzalayacak.

LA LİGA'DA EN GOLCÜ İKİNCİ İSİM OLDU

İspanya'da bu sezon Mallorca formasıyla 37 maça çıkan Vedat Muriqi, 23 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek ligde Kylian Mbappe'nin ardından en çok gol atan ikinci isim oldu.

Kaynak: HT Spor

Etiketler
Aziz Yıldırım Fenerbahçe transfer
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Trabzonspor ve Konyaspor PFDK'ya Sevk Edildi Trabzonspor ve Konyaspor PFDK'ya Sevk Edildi
Yunus Akgün'den Çarpıcı Fenerbahçe İtirafı: 'Sakın Gitme' Yunus Akgün'den Çarpıcı Fenerbahçe İtirafı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu Kurultay İçin Tarih Verdi: Yapılacak, Çare Yok Kılıçdaroğlu Kurultay İçin Tarih Verdi
İşte Kılıçdaroğlu'nun İki Büyük Planı: CHP Kasası Mercek Altında İşte Kılıçdaroğlu'nun İki Büyük Planı
Yargıtay SGK’nın O Uygulamasını İptal Etti: Yüz Binlerce Kişiye EYT Vizesi Yargıtay SGK’nın O Uygulamasını İptal Etti
Bakan Gürlek Talimatı Verdi, 11 Yıllık Fenerbahçe Dosyası Raftan İndi 11 Yıllık Fenerbahçe Dosyası Raftan İndi
Kurban Bayramı'nda Bodrum, Datça ve Marmaris Doldu Taştı: On Binlerce Vatandaş Akın Etti 3 İlçeye Tatilci Göçü: Binlerce Araçla On Binlerce Vatandaş Akın Etti