Aziz Yıldırım Bombayı Patlattı: Fenerbahçe'ye İspanya'dan Dev Transfer

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi hareketli günler yaşanıyor. Başkan adayları çalışmalarını sürdürürken Aziz Yıldırım cephesinde de flaş bir gelişme yaşandı.

YILDIRIM MURİQİ İLE ANLAŞTI

HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Mallorca'dan Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı.

Aziz Yıldırım seçilmesi halinde Vedat Muriç, Fenerbahçe ile resmi olarak sözleşme imzalayacak.

LA LİGA'DA EN GOLCÜ İKİNCİ İSİM OLDU

İspanya'da bu sezon Mallorca formasıyla 37 maça çıkan Vedat Muriqi, 23 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek ligde Kylian Mbappe'nin ardından en çok gol atan ikinci isim oldu.

Kaynak: HT Spor