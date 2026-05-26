Yunus Akgün'den Çarpıcı Fenerbahçe İtirafı: 'Sakın Gitme'

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray'da futbolculardan Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, kulübün YouTube kanalındaki 'Dominasyon' programına katıldı. NTV Spor'un aktardığına göre programda Fenerbahçe'ye ilişkin dikkat çekici ayrıntılar yer aldı.

Yunus Akgün: "Fenerbahçe; Rizespor maçında 2-1 öne geçince Eren sinirlendi, odaya gitti. Ben de gidecektim, Abdülkerim Abi 'Sakın gitme, son dakika golü yiyecekler' dedi. Ben tamamen umutsuzdum, maç bitiyordu zaten. İkinci gol olduğu anda nasıl sevindiğimizi hatırlamıyorum. Abdülkerim Abi ve Uğurcan sandalyeleri almış, koşuyorlar. Benim o anda tansiyonum düşmüş. Herkes yanıma geldi."

Abdülkerim Bardakcı: "Rizespor o gün golü atmasa da zaten biz Gençlerbirliği maçını kazanacaktık. Maç berabere bitince bizim için ayrı bir motivasyon oldu."

Yunus Akgün: "Sonuçta rakibimiz. Puan kaybettikleri zaman motive oluyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi