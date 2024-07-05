Bir Bozkurt İşaretli Kutlama da Milli Güreşçi Alperen Berber'den

UEFA maçında bozkurt işareti yaparak gol sevinci kutlayan Merih Demiral’ın ardında bir sporcu daha aynı işareti yaptı. Avrupa Güreş Şampiyonasında altın madalya kazanan genç sporcu Alperen Berber de madalyayı bozkurt işareti yaparak kutladı.

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Bir Bozkurt İşaretli Kutlama da Milli Güreşçi Alperen Berber'den

UEFA Avrupa Şampiyonası’nda Avusturya’yı 2-1 yenen A Milli Takım çeyrek finale yükseldi. Milli futbolcu Merih Demiral’ın gol sevinde bozkurt işareti yapması gündem oldu. Demiral’a gol sevinci sebebiyle UEFA, 2 maç men cezası ve soruşturma başlattı.

UEFA'dan Merih Demiral'a Ceza!UEFA'dan Merih Demiral'a Ceza!Spor

Demiral’ın Bozkurt işaretli gol sevincinin ardından bir bozkurt sevinci de Sırbistan’da yapıldı.

Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilonun finalinde milli sporcu Alperen Berber altın, Azerbaycanlı İsmayil Rzayev'i 8-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

BİR BOZKURT İŞARETİ DE MİLLİ GÜREŞÇİDEN

U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Samsunlu Milli güreşçi Alperen Berber, altın madalyayı bozkurt işareti yaparak kutladı.

Bir Bozkurt İşaretli Kutlama da Milli Güreşçi Alperen Berber'den - Resim : 2

Muhammed Ali Göçmen gümüş ve Servet Angi bronz madalya kazandı. Milli güreşçi Muhammed Ali Göçmen, grekoromen stil 72 kilonun finalinde Litvanyalı Rokas Cepauskas'a mağlup olarak gümüş madalya elde etti. Grekoromen stil 60 kiloda Servet Angi, Macar rakibi Edmond Domokos'u 9-0 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya kazandı.

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