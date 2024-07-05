Galatasaray Ayrılığı Duyurdu! Artık Ülkesine Dönüyor

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Galatasaray Ayrılığı Duyurdu! Artık Ülkesine Dönüyor

Galatasaray, İtalyan orta saha ve kanat oyuncusu Nicolo Zaniolo hakkında Atalanta ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

TRANSFER BEDELİ BELLİ OLDU

X'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.0000 euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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