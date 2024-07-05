Beşiktaş Resmen Duyurdu, Yollar Ayrıldı!

Beşiktaş Kulübü, Valentin Rosier ile yolların ayrıldığını duyurdu. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" denildi.

Beşiktaş Resmen Duyurdu, Yollar Ayrıldı!

Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcusu Valentin Rosier ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" denildi.

FRANSA'NIN NİCE EKİBİNE KİRALANMIŞTI

Beşiktaş'a 2020-2021 sezonu başında transfer olan Rosier, geride kalan sezonun ikinci yarısında Fransa'nın Nice ekibine kiralanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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