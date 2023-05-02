Aşı engeli kalktı: Novak Djokovic ABD Açık Grand Slam Tenis Turnuvası'nda oynayacak

Aşı zorunluluğunun kaldırılmasıyla Novak Djokovic'in, geçen yıl katılamadığı ABD Açık Grand Slam Tenis Turnuvası'nda oynamasının önü açıldı.

Aşı engeli kalktı: Novak Djokovic ABD Açık Grand Slam Tenis Turnuvası'nda oynayacak

ABD'ye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu kişilerde aşılı olma şartının kaldırılacağının açıklanmasıyla Novak Djokovic'in, geçen yıl katılamadığı ABD Açık Grand Slam Tenis Turnuvası'nda oynamasının önü açıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 2021'de Kovid-19 salgını dolayısıyla alınan aşı zorunluluğu kararının, federal çalışanlar ve hava yoluyla seyahat eden Amerikan vatandaşı olmayan kişiler için 11 Mayıs'ta sona ereceği duyuruldu.

Böylece erkekler dünya sıralamasının zirvesindeki Sırp tenisçi Djokovic'in, 28 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2023 ABD Açık'ta mücadele etmesinin önünde engel kalmadı.

Aşı olmayı reddeden Djokovic, 22 grand slam şampiyonluğundan 3'ünü (2011, 2015, 2018) kazandığı ABD Açık'a geçen yıl Kovid-19 şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle katılamamıştı.

Djokovic, yine aşı zorunluluğu nedeniyle 2022'de ülkeden sınır dışı edildiği için yer alamadığı Avustralya Açık'a bu yıl katılmış ve turnuvadaki 10. şampiyonluğunu elde etmişti. 

Kaynak: AA

Sivasspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu Sivasspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Vizesiz seyahat edilen 5 ülke.. Her biri İstanbul'a Malatya'dan daha yakın Vizesiz seyahat edilen 5 ülke.. Her biri İstanbul'a Malatya'dan daha yakın
Dolandırılan Arda Turan ve Emre Belözoğlu, Erdoğan'dan yardım istedi Dolandırılan Arda Turan ve Emre Belözoğlu, Erdoğan'dan yardım istedi
Canan Karatay uyarıyor. Alkolden farkı yok. Kesinlikle yasaklanmalı Canan Karatay uyarıyor. Alkolden farkı yok. Kesinlikle yasaklanmalı
ÇOK OKUNANLAR
Anketler ortaya çıkardı: İşte Kılıçdaroğlu'nun birinci çıkması beklenen büyükşehirler Anketler ortaya çıkardı: İşte Kılıçdaroğlu'nun birinci çıkması beklenen büyükşehirler
Millet İttifakı'nın stratejik oy hesabı: Hangi ilde hangi partiye oy vermek 360 vekili getirir? Millet İttifakı'nın stratejik oy hesabı: Hangi ilde hangi partiye oy vermek 360 vekili getirir?
İslam Memiş'ten ev alacaklara acil uyarı: 'Kavgalar başlayacak' İslam Memiş'ten ev alacaklara acil uyarı: 'Kavgalar başlayacak'
9 anket şirketinden 9 farklı anket: Seçim sadece birinde ilk turda bitiyor! 9 anket şirketinden 9 farklı anket: Seçim sadece birinde ilk turda bitiyor!
MAK Araştırma Başkanı Kulat'tan çok konuşulacak ikinci tur iddiası: '7 Haziran-1 Kasım olayları yaşanabilir' MAK Araştırma Başkanı Kulat'tan çok konuşulacak ikinci tur iddiası