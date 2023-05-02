Dolandırılan Arda Turan ve Emre Belözoğlu, Erdoğan'dan yardım istedi

"Yüksek kârlı gizli fon" vaadiyle dolandıran isimlerden Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la iletişime geçerek yardım istedi.

Dolandırılan Arda Turan ve Emre Belözoğlu, Erdoğan'dan yardım istedi

Fatih Terim, kızı Buse Bahçekapılı, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandırılması gündeme bomba gibi düştü.

ÖNCE GÜVENLERİNİ KAZANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada şube müdürü Seçil Erzan'ın elden yüksek paralar vererek müştekilerin güvenini kazandığını daha sonra ise 55 milyon dolarlık bir haksız kazanç elde ettiğini saptadı.

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BANKA MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Müştekilere vadettiği miktarları ödemeyen ve yapılan şikayetler sonrası tutuklanan Seçil Erzan'ın elde ettiği paraların yurt dışına çıkarılma ihtimali üzerinde duran ekipler, şüpheliyle birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 5 zanlının, olay tarihlerinde çok kez yurt dışına giriş çıkış yaptığını belirledi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İKİ İSİM ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ

Sondakika.com'un haberine göre olayın yankıları sürerken bankacı tarafından dolandırılan Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek yardım istedikleri öğrenildi. Görüşme sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya talimat veren Erdoğan'ın "Bu meseleyi çözün" dediği belirtildi.

DENİZBANK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Denizbank da Levent Büyükedere Şubesi Müdürü'nün karıştığı olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 7 Nisan'da bankaya ilk şikayetin ulaştığını ve bunun üzerine inceleme başlatıldığı, 10 Nisan'da raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verildiği ve Seçil Erzan'ın aynı gün gözaltına alındığı belirtildi. Belgelerin sahte olduğunu açıklayan DenizBank, "Seçil Erzan tarafından düzenlendiği iddia edilen, mevzuatta karşılığı olmayan, afaki tutarlar içeren, ödeme taahhüdü bulunmayan, ajanda yaprağına ya da düz A4 kağıda yazılan bir kısım dokümanlardır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Sistem tamamen bankamız ve şubelerimiz dışında kişiler tarafından kurulmuş bir yapılanmadır" denildi.

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