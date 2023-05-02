Skandalların merkezindeki TÜGVA Erdoğan ve AKP için seferber oldu: İlk Oy Hareketi'nin TÜGVA'ya ait olduğu ortaya çıktı

Sosyal medyada AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlısı paylaşımlar yapan İlk Oy Hareketi isimli hesabın TÜGVA’ya ait olduğu ileri sürüldü.

Eski TÜGVA yöneticilerinden Ramazan Aydoğdu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İlk Oy Hareketi Twitter hesabını TÜGVA’nın yönettiğini söyledi.

"TÜGVA TARAFINDAN YÖNETİLİYOR"

Aydoğdu, sosyal medyadan İlk Oy Hareketi’nin paylaşımını alıntılayarak, “Bu sosyal medya adresi ile ilgili bilgi soranlar oluyor. Bu adres bizim dönemde TÜGVA tarafından yönetiliyordu” ifadelerini kullandı.

Bu sosyal medya adresi ile ilgili bilgi soranlar oluyor.



Bu adres bizim dönemde TÜGVA tarafından yönetiliyordu. https://t.co/gmVv9huO3o — Ramazan Aydoğdu (@mramazanaydogdu) May 1, 2023

İlk Oy Hareketi’nin kime ait olduğu kamuoyunca merak edilirken, yurttaşları oy vermeye teşvik adı altında bildiriler dağıtan kuruluşun TÜGVA’ya ait olduğu iddiaları güçlendi.

Aydoğdu, Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) ait verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirip, değiştirerek sosyal medyada yayınlandıkları iddiasıyla yargılanan sanıklar arasında yer alıyordu.

Görülen duruşmalarda, tutuklu olarak yargılanan Aydoğdu, yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliye edilmişti.

AKP'Lİ İSİM SAKLAMAYA GEREK BİLE GÖRMEDİ

AKP’li eski Kadın Kolları Başkanı Gülşen Zeynep Çiftçi’nin sosyal medya paylaşımları da adeta malumun ilamı oldu.

Çiftçi’nin sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda, İlk Oy Hareketi’nin broşürlerini paylaşarak, “TÜGVA her zaman doğru adımlar ile yola devam” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

TÜGVA KAMU KURUMLARINDA FETÖ TİPİ YAPILANMA İDDİALARI İLE GÜNDEMDEYDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında yer aldığı TÜGVA iktidar gücünü de arkasına alarak ATM memurluğu ve kamuya alt alanları işgal etmekle gündeme gelmişti.

Genel Başkanlığı’nı İbrahim Beşinci’nin yaptığı TÜGVA’nın FETÖ yapılanmasına benzer bir şekilde kamu kurumlarında istedikleri isimlere kadro verdirdiği de iddialar arasındaydı.

Gazeteci Metin Cihan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kendisine eski bir TÜGVA çalışanının ilettiğini ifade ettiği, dini cemaatlerin devlet kademelerinde kadrolaşma listeleri olduğu belirtilen listeleri yayınlamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem