Ali Mahir Başarır belge paylaştı: 'Teknofest ihalesinde bile usulsüzlük var'

Teknofest organizasyonunun zamanlamasının manidar olduğunu belirten CHP’li Ali Mahir Başarır, “Bakın, Teknofest organizasyonu milli teknolojilerimizi tanıtmak açısından güzel bir organizasyon ancak bu organizasyonların içine bile hile hurda katan bir iktidar anlayışı mevcut. Teknofest, 2022 yılında 30 Ağustos – 4 Eylül arasında, 2021 yılında 21 Eylül – 26 Eylül arasında, 2020 yılında da 22 Eylül – 27 Eylül arasında yapılmış. Peki bu sene ne oldu da bu organizasyon 5 ay önceye çekildi? Ne olacak elbette seçim var. Hemen devletin imkanlarıyla propaganda yapılacak bir alan oluşturuldu. Hazine ve Maliye Bakanı devletin kendisine tahsis ettiği makam aracıyla seçim çalışması yaparken, devletin imkanlarıyla yapılan organizasyonda da Erdoğan seçim propagandası yapıyor.” dedi.

AKP İKTİDARI GİDERAYAK USULSÜZLÜKLERİNE DEVAM EDİYOR

Teknofest organizasyonunun ihalesinin 21/b ve 21/f ile yapıldığını ifade eden CHP’li Başarır, “Teknofestin organizasyonu için 2 tane ihale yapılmış. Yine ihaleyi doğal afetlerde kullanılması gereken pazarlık usulü 21/b ile yapmışlar. Bir tanesini KOSGEB 21/b ile 1 milyon 79 bin TL’ye diğer ihaleyi de Gençlik ve Spor Bakanlığı yine 1 milyon 82 bin TL’ye yapmış. Halktan toplanan vergilerle yapılan bu ihaleleri 21/b ile yapmalarının sebebi doğal afet de değil, salgın hastalık da değil sadece rant hastalığı da ondan. Böyle organizasyonların yapılsın, hakkıyla yapılsın ama birileri orada seçim propagandası yapacak diye, birileri de organizasyondan zengin olacak diye usulsüzlükle, yolsuzlukla yapılmasın. AKP iktidarı giderayak usulsüzlüklerine devam ediyor. Ancak 15 Mayıs itibarıyla bu usulsüzlüklere son verileceği gibi bu usulsüzlüklerin hepsi de incelenecektir.” sözlerini dile getirdi.

Başarır'ın paylaştığı belgeler ise şöyle: