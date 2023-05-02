BOTAŞ açıkladı: Sanayide kullanılan doğalgaza indirim

BOTAŞ, yaptığı açıklama ile sanayide kullanılan doğalgazda indirim yapıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada "1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olan doğalgaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Diğer taraftan 2022 ekim ayı esas alındığında, sanayide kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla yüzde 52,43 ile 63,63 oranlarında, elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında ise yüzde 51,52 oranında indirim yapılmıştır."