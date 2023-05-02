Altın fiyatlarında karışık seyir: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (2 Mayıs 2023)

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, buna karşın Banka'nın yıl sonuna kadar 2 kez faiz indirimine gidebileceği de beklentilerde yer alıyor.

Fed'in faiz kararının piyasalar üzerinde etkili olması beklenirken gram altın, yeni güne değer kazanarak başlamasının ardından önceki kapanışa göre, yüzde 0,16 artışla bin 242 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,31 azalışla bin 240 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 40 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 250 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI SINIRLI YÜKSELDİ

Altının ons fiyatı, dün bin 982 dolardan kapanmasının ardından bugün önceki kapanışın hemen üzerinde bin 983 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem