Futbolcular, sanatçılar, iş insanları... İşte Fatih Terim Fonu'na para kaptıran isimler
İstanbul'da banka şubesi müdiresi Seçil Erzan'ın tuzağına düşenler arasında olan isimler ortaya çıktı. Yeniçağ yazarı Şerafettin Tilki, tuzağa düşen isimleri açıkladı.
Yeniçağ gazetesi yazarı Şerafettin Tilki, "Fatih Terim Fonu"na para kaptıran isimleri yazdı. Tilki'nin Yeniçağ'da yayımlanan yazısı şöyle:
Hiç düşündünüz mü; dolandırıcılık konusunda nasıl oluyor da sınır tanımıyoruz?
Bunca yaşananlara rağmen hala, soyup soğana çevirenler ortalıkta cirit atıyor.
Dolandırılanlar öyle, böyle insanlar da değil.
Kamuoyuna malolmuş ünlüler de hiç eksik olmuyor.
Telefonuna, bakanlıktan uyarı SMS gelmeyen yoktur.
"Sizi savcı, polis, jandarma gibi arayıp para talep edenlere itimat etmeyip, en yakın güvenlik birimlerine başvurun" diye.
Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında, akla hayale gelmeyen yöntemler ile yapılıyor bu işler.
Son olarak gündeme gelen olay 90 milyon dolara yakın dolandırıcılık.
İddialara göre; Fatih Terim, Arda Turan, Muslera, Semih Kaya, Hamit Altıntop, Emre Belözoğlu, Cenk Tosun...
İş dünyasından Tayfun Demirören, Abdurrahim Albayrak, Serdal Adalı, Acun Ilıcalı...
Sanatçılardan Serdar Ortaç, Hakan Altun, Ebru Gündeş gibi isimler varmış!