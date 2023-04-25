Futbolcular, sanatçılar, iş insanları... İşte Fatih Terim Fonu'na para kaptıran isimler

Hiç düşündünüz mü; dolandırıcılık konusunda nasıl oluyor da sınır tanımıyoruz?

Bunca yaşananlara rağmen hala, soyup soğana çevirenler ortalıkta cirit atıyor.

Dolandırılanlar öyle, böyle insanlar da değil.

Kamuoyuna malolmuş ünlüler de hiç eksik olmuyor.