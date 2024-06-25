Arda Güler'den veda paylaşımı: Teşekkürler kaptan

Real Madrid'de forma giyen A Milli futbolcu Arda Güler, takımdan ayrılan Nacho Fernandez için veda paylaşımı yaptı.

Son Güncelleme:
Arda Güler'den veda paylaşımı: Teşekkürler kaptan

Arda Güler, 12 yıllık Real Madrid kariyerinin sonlandırarak takımdan ayrılan Nacho Fernandez için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Nacho'ya teşekkür eden Arda Güler şu paylaşımı yaptı:

Arda Güler'den veda paylaşımı: Teşekkürler kaptan - Resim : 1

Real Madrid Nacho Fernandez ile yollarını ayırdıReal Madrid Nacho Fernandez ile yollarını ayırdıSpor

"KAZANMAYI VE KAYBETMEYİ, KARARLILIKLA YAŞAMAYI ÖĞRENDİM"

2012 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Nacho, yaptığı şu paylaşımla takımdan ayrıldığını duyurmuştu:

"Hayatımın kulübü Real Madrid'e veda ediyorum. Buraya 10 yaşımda geldim, insan ve oyuncu olarak kendimi şekillendirdim. Kazanmayı ve kaybetmeyi, savaşmayı ve acı çekmeyi, keyif almayı, her zaman coşku ve kararlılıkla yaşamayı öğrendim. Bugün olduğum her şeyi öğrendim. Çocukken birçok kez stadımız Santiago Bernabeu'da oynamanın hayalini kurardım ve bugün 15. Şampiyonlar Ligi kupamızı kaldırmayı başaran kaptan olarak dönemimi sonlandırmanın onurunu yaşıyorum. 24 yıllık mutlak özveri, tutku ve coşkunun ardından sizlere veda ediyorum. Beni, kulübü için her şeyini veren bir genç oyuncu olarak hatırlamanızı isterim"

REAL MADRİD BAŞKANI PEREZ: REAL MADRİD HER ZAMAN ONUN EVİ

Real Madrid Başkanı Florentino Perez de Nacho'nun takımdan ayrılması ile ilgili, "Çocukluğunda altyapı akademimize geldiğinden beri Nacho, herkes için her zaman bir gelişim örneği oldu. Tüm Real Madrid taraftarlarının sevgisini, takdirini ve hayranlığını kazandı. Real Madrid onun evi ve her zaman da öyle kalacak" ifadelerini kullandı.

NACHO'NUN REAL MADRİD KARNESİ

2012 yılından bu yana Real Madrid A takımında oynayan Nacho, eflatun-beyazlı formayla çıktığı 364 maçta 16 gol, 10 asistlik performas ortaya koydu. 34 yaşındaki deneyimli futbolcu, kariyerinde 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 İspanya La Liga, 4 UEFA Süper Kupa, 2 İspanya Kupası, 5 de İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Etiketler
Arda Güler Real Madrid
Son Güncelleme:
Real Madrid Nacho Fernandez ile yollarını ayırdı Real Madrid o isimle yollarını ayırdı!
Kedilerin arasındaki gizli fareyi 8 saniyede ancak zeki insanlar bulabiliyor! Testi deneyebilirsiniz Kedilerin arasındaki gizli fareyi 8 saniyede ancak zeki insanlar bulabiliyor! Testi deneyebilirsiniz
Anadolu Efes, Real Madrid'in 5 numarasını transfer etti Anadolu Efes, Real Madrid'in 5 numarasını transfer etti
Bayram tatili İstanbul'a yaradı: Hava kirliliği yüzde 55 azaldı Bayram tatili İstanbul'a yaradı: Hava kirliliği yüzde 55 azaldı
Fenerbahçe’de ‘Kürdistan’ sözüne ihraç talebi: Arda İlaldı disipline sevk edildi Fenerbahçe’de ‘Kürdistan’ sözüne ihraç talebi:
Fenerbahçe ve Dortmund arasında pazarlık: Sarı-lacivertliler Ferdi'ye karşı Alman yıldızın peşine düştü Fenerbahçe ve Dortmund arasında pazarlık: Sarı-lacivertliler Alman yıldızın peşine düştü
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 11 ile uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Benzin ve motorine dev zam geldi! Tabelalar değişti Benzin ve motorine dev zam geldi
Koray Aydın ve ekibi İYİ Parti'den istifa ediyor: "Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı için çalışacaklar" İYİ Parti'yi sarsacak istifada Mansur Yavaş iddiası!
Meclis'te hareketli anlar! Bahçeli grup toplantısının ardından rahatsızlandı: Gazeteciler alandan çıkarıldı Bahçeli grup toplantısının ardından rahatsızlandı!
Milyonlarca emeklinin beklediği haber... Emekli maaş zammında kulislerde konuşulan rakam sızdı Emekli maaş zammında kulislerde konuşulan rakam sızdı