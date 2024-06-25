Fenerbahçe ve Dortmund arasında pazarlık: Sarı-lacivertliler Ferdi'ye karşı Alman yıldızın peşine düştü

Fenerbahçe ve Borussia Dortmund arasında transfer görüşmeleri başladı. Uzun süredir Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde olan Dortmund'a Fenerbahçe'den flaş pazarlık telifi geldi. Sarı-lacıvertli kulüp, Almanya milli takımı forması giyen Füllkrug'a talip oldu

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Fenerbahçe ve Dortmund arasında pazarlık: Sarı-lacivertliler Ferdi'ye karşı Alman yıldızın peşine düştü

Yeni sezon hazırlıklarına ve transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’na talip olan Borussia Dortmund’tan Niclas Füllkrug’u talep etti.

TRT Spor'dan Doruk Tercimer'in haberine göre; Almanya Milli Takımı'nın yıldızı Füllkrug için tarafların görüşmeleri devam ediyor.

Kariyerine Werder Bremen altyapısında başlayan 31 yaşındaki futbolcu sırasıyla Nümberg, Werder Bremen, Hannover ve Dortmund formaları giydi.

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

Fenerbahçe ve Dortmund arasında pazarlık: Sarı-lacivertliler Ferdi'ye karşı Alman yıldızın peşine düştü - Resim : 1

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