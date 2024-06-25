Fenerbahçe’de ‘Kürdistan’ sözüne ihraç talebi: Arda İlaldı disipline sevk edildi

Yeşil Sol Parti’den Milletvekili adayı olan Arda İlaldı’nın, Muharrem İnce’ye yönelttiği “Seni Kürdistan’a” bekleriz sözleri nedeniyle Fenerbahçe Kongre üyeliğinden ihraç edilmesi talebiyle disipline sevk edildiği belirtildi.

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Fenerbahçe’de ‘Kürdistan’ sözüne ihraç talebi: Arda İlaldı disipline sevk edildi

EURO 2024’te Türkiye’nin Portekiz’e 3-0 yenildiği maç sonrası HDP eski Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, “Biji Portekiz (yaşasın Portekiz)” paylaşımını yapmıştı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Encü’ye yanıt vererek, “Sen vatansızsın, sen ahlaksızsın!” demişti.

Yeşil Sol Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Arda İlaldı, İnce’ye cevap vererek, “Seni Kürdistan’a bekleriz” demişti.

Fenerbahçe Kongre Üyesi olan İlaldı’nın bu sözleri nedeniyle, üyelikten kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği belirtildi.

Konu ile alakalı açıklama yapan Arda İlaldı, şunları söyledi:

“Bu ülkenin her noktasında hakkımız olduğu gibi, çocukluktan beri gönül verdiğim Fenerbahçe’de de yönetici olmak benim hakkımdır.Fenerbahçe bir kesimin değil gönül veren herkesin takımıdır.Kimse beni Kürt Halkının haklarını savunuyorum diye bu kulüpten ihraç edemez. Milyonlarca Kürt vatandaşın gönül verdiği Fenerbahçe Spor Klübü’nün hukuka ve vicdana dayalı bir karar vereceğini temenni ediyorum.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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