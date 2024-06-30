Arda Güler'den duygusal veda

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'den ayrılan takım arkadaşı Joselu için duygusal bir veda mesajı yayımladı.

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Arda Güler'den duygusal veda

Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, takımdan ayrılan forvet Joselu için duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Real Madrid’in geçen sezon Espanyol’a kiraladığı forvet oyuncusu Joselu, Katar’ın Al-Gharafa takımı ile 2+1 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Milli yıldız Arda Güler, 'Gracias por todo Joselu (Teşekkürler Joselu)' ve 'All the best amigo (En iyi dileklerimle dostum)' paylaşımıyla Joselu’ya veda etti.

Arda Güler'den duygusal veda - Resim : 1

Joselu geçen sezon Real Madrid formasıyla, 49 maçta, 18 gol atmayı başarmıştı.

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