Arda Güler'den duygusal veda

Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, takımdan ayrılan forvet Joselu için duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Real Madrid’in geçen sezon Espanyol’a kiraladığı forvet oyuncusu Joselu, Katar’ın Al-Gharafa takımı ile 2+1 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Milli yıldız Arda Güler, 'Gracias por todo Joselu (Teşekkürler Joselu)' ve 'All the best amigo (En iyi dileklerimle dostum)' paylaşımıyla Joselu’ya veda etti.

Joselu geçen sezon Real Madrid formasıyla, 49 maçta, 18 gol atmayı başarmıştı.