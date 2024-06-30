Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'ten 4 talip daha!

Süper Lig devi Fenerbahçe’de geçen sezonki performansıyla kendisinden söz ettiren Ferdi Kadıoğlu’na adeta teklif yağdı.

İlk olarak Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’un Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe’nin kapısını çaldığı haberleri gündeme gelirken Kadıoğlu’nun Premier Lig ekiplerinin de radarında olduğu bildirildi.

Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu.

Sabuncuoğlu, “Ferdi Kadıoğlu'nun temsilcisiyle Premier Lig'den 4 takım resmi temasa geçti” diye yazdı.