Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Veda mesajı yayımlandı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş geçen sezon başında yeniden takıma dahil olan Gökhan İnler için veda mesajı yayımladı.

2016-2017 sezonunda siyah-beyazlı takımla şampiyonluk yaşayan, geçen sezon ise bir kez daha Beşiktaş'a dönen Gökhan İnler, İtalya Serie A ekibi Udinese'de sportif direktörlük görevini üstlenecek.

Siyah-beyazlı kulübün yayımladığı veda mesajında, "Kulübümüzde görev aldığı iki ayrı dönemde de Beşiktaşlılık duruşuna yakışır mücadelesiyle fark oluşturan, armamızı her ortamda layıkıyla temsil eden futbolcumuz Gökhan İnler’le vedalaşıyoruz. Takımımızın formasıyla şampiyonluk kazanan, saha içinde ve dışında genç oyunculara verdiği destekle örnek olan Gökhan İnler’e İtalya’nın Udinese kulübünde yapacağı sportif direktörlük görevinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.