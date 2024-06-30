Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Veda mesajı yayımlandı

Beşiktaş, Udinese'de sportif direktörlük görevine başlamak üzere kulüpten ayrılan Gökhan İnler'e veda mesajı yayımladı.

Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Veda mesajı yayımlandı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş geçen sezon başında yeniden takıma dahil olan Gökhan İnler için veda mesajı yayımladı.

2016-2017 sezonunda siyah-beyazlı takımla şampiyonluk yaşayan, geçen sezon ise bir kez daha Beşiktaş'a dönen Gökhan İnler, İtalya Serie A ekibi Udinese'de sportif direktörlük görevini üstlenecek.

Siyah-beyazlı kulübün yayımladığı veda mesajında, "Kulübümüzde görev aldığı iki ayrı dönemde de Beşiktaşlılık duruşuna yakışır mücadelesiyle fark oluşturan, armamızı her ortamda layıkıyla temsil eden futbolcumuz Gökhan İnler’le vedalaşıyoruz. Takımımızın formasıyla şampiyonluk kazanan, saha içinde ve dışında genç oyunculara verdiği destekle örnek olan Gökhan İnler’e İtalya’nın Udinese kulübünde yapacağı sportif direktörlük görevinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler
Beşiktaş
EURO 2024'te heyecan sürüyor: İşte günün programı EURO 2024'te heyecan sürüyor: İşte günün programı
Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'ten 4 talip daha! Fenerbahçe'nin yıldızına Premier Lig'ten 4 talip daha!
Kelle paça yerine uzmanlar önerdi. 1 kase içmek bile büyük fayda sağlıyor Kelle paça yerine uzmanlar önerdi. 1 kase içmek bile büyük fayda sağlıyor
Çamaşır suyu lekesini geçiren yöntem. Kıyafetteki lekeyi şıp diye yok ediyor Çamaşır suyu lekesini geçiren yöntem. Kıyafetteki lekeyi şıp diye yok ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 15 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Rusya'dan Ukrayna'ya korkunç saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Rusya'dan Ukrayna'ya korkunç saldırı
AKP kaynakları tarih verdi! Yurt dışı çıkış harcına zam erteleniyor Yurt dışı çıkış harcına zam erteleniyor
Ehliyet sınavında akıl almaz 'kopya' düzeneği: 6 kişi yakalandı Ehliyet sınavında akıl almaz 'kopya' düzeneği
Galatasaray iki ismin yerine 'yerli' alternatif arıyor Galatasaray iki ismin yerine 'yerli' alternatif arıyor