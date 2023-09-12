Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosuna girdi

Arda Güler kararı: Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi grup etabında mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroda Arda Güler yer aldı.

Haber Merkezi- NTV Spor12.09.2023 - 19:49Paylaş

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Real Madrid, 2023/24 sezonun grup etabı için kadrosunu açıkladı.

Real Madrid'in UEFA'ya bildirdiği listede B kadrosundaki oyuncularla birlikte 6 kaleci yer alırken hücum hattına 5 isim dahildi.

Uzun süreli sakatlığı bulunan kaleci Thibaout Courtois ve Eder Militao da kadroda yer aldı. Başkent ekibinin kadrosunda Arda Güler de yer aldı.

Real Madrid'in UEFA'ya bildirdiği liste şöyle:

Kaleciler: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Kepa, Francsico Javier Gonzalez Pérez, Diego Pineiro, Lucas Canizares

Savunma: Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Nacho, Fran Garcia, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Vinicius Tobias, Rafel Obrador, Alvaro Carrillo, Marvel

Orta Saha: Jude Bellingham, Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos, Brahim Díaz, Arda Güler, Mario Martin, Nicolas Paz

Forvet: Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu, Alvaro Rodriguez, Gonzalo